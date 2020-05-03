Нападающий Себастьян Джовинко планирует вернуться в итальянскую Серию А. В текущем сезоне 33-летний футболист выступал в чемпионате Саудовской Аравии за Аль-Хилал.

Нападающий Себастьян Джовинко планирует вернуться в итальянскую Серию А. В текущем сезоне 33-летний футболист выступал в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Хилал".Себастьян планирует вернуться в Италию. Возможно он продолжит карьеру в миланском "Интере", с тренером которого Антонио Конте он хорошо знаком по работе в "Ювентусе". Также интерес к Джовинко проявляют интерес "Парма", Фиорентина" и "Беневенто", сообщает "Спорт-Экспресс".Себастьян Джовинко выступал за "Парму" и "Ювентус". Но лучший отрезок своей карьеры он провел в "Торонто", игроком которого был с 2015 по 2018 год. На счету футболиста 23 встречи в составе сборной Италии.