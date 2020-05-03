Китайские исследователи выяснили, как влияет ремдесивир, который является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов, на COVID-19: действующее вещество блокирует РНК-полимеразу (репликазу), то есть не позволяет вирусу размножаться.

Китайские исследователи выяснили, как влияет ремдесивир, который является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов, на COVID-19: действующее вещество блокирует РНК-полимеразу (репликазу), то есть не позволяет вирусу размножаться.Ремдесивир относится к классу противовирусных препаратов, которые ингибируют РНК-зависимую РНК-полимеразу, фермент, необходимый для репликации ряда РНК-вирусов. Поскольку ингибирование фермента препятствует репликации вируса в инфицированных клетках, он проявляет антивирусную активность против ряда одноцепочечных РНК-содержащих вирусов, таких как вирус Эбола, коронавирусы, включая вирусы MERS, SARS и новый коронавирус).Для исследования ученые воспользовались методом криоэлектронной микроскопии. Была установлена детальная структура РНК-полимеразы в свободной и связанной форме. Выяснилось, что репликаза вируса почти не меняет свою структуру при копировании РНК. По мнению ученых, это объясняет высокую способность вируса заражать организм.Ремдесивир блокирует действие репликазы вируса, такой механизм достаточно эффективен, и ученые планируют разработать на его основе препараты широкого спектра действия, сообщает Science.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка располагает достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.