Новая коронавирусная инфекция проникла в один из крупнейших психиатрических стационаров России – больницу имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на странице в социальной сети ВКонтакте глава города Александр Беглов.

Новая коронавирусная инфекция проникла в один из крупнейших психиатрических стационаров России – больницу имени Кащенко в Санкт-Петербурге, сообщил на странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Александр Беглов. По его словам, COVID-19 обнаружен у 16 сотрудников и у 28 пациентов. Как произошло заражение, выясняет специальная комиссия.В ближайшее время заболевшие пациенты будут переведены в отдельный корпус другого психиатрического стационара ГПБ № 3 им. Скворцова-Степанова. Там подготовлены 70 коек (35 женских и 35 мужских), позже еще порядка 100 коек развернут для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. Сегодня в стационаре закончится монтаж санпропускных шлюзов.Беглов подчеркнул, что потоки пациентов в больнице имени Скворцова-Степанова будут разведены. Учреждение продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение.