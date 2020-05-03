Вопрос о том, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусе, нужно решать без участия политиков, убежден бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Вопрос о том, что Китай якобы скрывал информацию о коронавирусе, нужно решать без участия политиков, убежден бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Он напомнил, что исследования по выявлению коронавируса проводились китайскими учеными с 2013 года. Они рассказывали об опасности в частности SARS-COVID в медицинских научных изданиях, которые есть в открытом доступе. В этой связи, считает Онищенко, следует задать вопрос развитым странам: если опасность была описана еще в начале 2019 года, почему не были оценены риски вспышки этого вируса?Поэтому он предложил сейчас не предъявлять обвинений никому: ни КНР, ни США. По мнению парламентария, лучше всего было бы, если бы изучением этого вопроса занялась специально созданная экспертная группа с участием международных специалистов. В эту группу можно было бы пригласить и представителей США.В то же время Онищенко отметил, что американцам выгоден избирательный подход в том, чтобы китайцы признали, что вирус аварийно утек из лаборатории в Ухане, где проводились его исследования. У него к США накопилось много вопросов, пишет РИА Новости.Ранее австралийская газета Daily Telegraph, сообщила, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. При этом издание ссылается на 15-страничное досье, подготовленное разведывательным союзом "Пять глаз", в который входят спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.