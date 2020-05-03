Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10633, общее число пациентов с этой инфекцией насчитывается 134,687 тысячи, сообщает оперштаб по противодействию распространения коронавируса. Скончались 1280 человек (+58 новых случаев), выписаны здоровыми из стационаров 16,639 тысячи человек (+1626). Отмечается, что более половины из 5,345 тысячи случаев из новых зафиксированных проходят без симптомов.Больше всего заболевших по-прежнему в столице – 5,948 тысячи. Суточный рост – 9,5%. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 68 606 случаев коронавируса. Большинство заболевших моложе 65 лет – 84%, а 9,3% составили дети. В оперштабе отметили, что в столице количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, однако число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий.Сохраняется высокий риск заболеваемости в Московской области – 822 новых случая, и Санкт-Петербурге – 295 новых случаев. А Ленинградская область, Татарстан и Башкирия вошли в число регионов России, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу. Всего таких регионов стало 16.С учетом этих данных режим самоизоляции сохранен до 11 мая.По состоянию на 3 мая Россия обошла Францию по числу заболевших и вышла на шестое место в мире, сообщает ТАСС. Во Франции власти подтвердили 130,979 тысячи случаев заражения.