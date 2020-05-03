Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди и послании по случаю Дня жен-мироносиц поблагодарил врачей и волонтеров за работу в условиях пандемии коронавируса, а спонсоров - за материальную поддержку священнослужителей. Послание предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди и послании по случаю Дня жен-мироносиц поблагодарил врачей и волонтеров за работу в условиях пандемии коронавируса, а спонсоров — за материальную поддержку священнослужителей. Послание предстоятеля Русской православной церкви опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.По словам Патриарха, пример подвига жен-мироносиц, с кротостью, терпением и глубоким смирением служивших Христу, особенно назидателен для нас сегодня. Миссия служения женщин-христианок не менее важна для церкви, чем служение, которое в лице священства и церковной иерархии продолжают святые апостолы, отметил он.Мы переживаем очень непростое испытание, напомнил Кирилл: наш народ постигла опасная болезнь, унесшая уже немало жизней, в том числе и священнослужителей РПЦ. Десятки тысяч людей страдают в больницах, врачи и медсестры самоотверженно борются за их спасение, а еще больше людей вынуждены находиться дома в самоизоляции, терпеть ограничения в общении с родными и близкими, а нередко и острую материальную нужду. А свой призыв временно не посещать храмы Патриарх назвал самыми трудными словами в его жизни.Миллионы православных людей, по его словам, сегодня не могут переступить порог родного храма, а священнослужители совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки. Христианское сострадание должно иметь зримые плоды, отметил Патриарх, поэтому он обратился к состоятельным людям, благорасположенным к Церкви, со смиренной просьбой оказать материальную поддержку священнослужителям. Его мольбы были услышаны, сообщил Кирилл, и он искренне благодарен людям, которые несмотря на все сегодняшние экономические сложности "явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних".Патриарх также высказал особую благодарность всем добровольцам и волонтерам в их по-настоящему подвижническом служении и особую признательность врачам, находящимся сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусом COVID-19. Медики, говорит Кирилл, являют подлинный героизм и верность своему призванию, что вызывает самое искреннее восхищение.Он также напомнил верующим о призвании христианина во всех обстоятельствах сохранять душевный мир, спокойствие и рассудительность, не возмущаться и не распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов.