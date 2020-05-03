Российская певица Надежда Бабкина переживает не самый легкий период. Даже после того, как артистка была выписана из больницы, она не может вернуть к полноценному ритму жизни.

Российская певица Надежда Бабкина переживает не самый легкий период. Даже после того, как артистка была выписана из больницы, она не может вернуть к полноценному ритму жизни.Последнее время появялись тревожные данные о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. Сообщалось, что артистку положили в больницу с двусторонней вневмонией.Позже в окружении знаменитости рассказали о положительной динамике в лечении Надежды Георгиевны. У певицы улучшилось настроение, появился аппетит. Она даже смогла говорить по телефону с близкими.Бабкина не захотела оставаться в больнице, после чего было решено отвезти ее домой, несмотря на рекомендации продолжить лечение в медицинском учреждении. Артистка была убеждена, что процесс восстановления ускорится в домашних условиях.2 Май 2020 в 1:11 PDTТак или иначе, сложившаяся ситуация довольно серьезно повлияла на Бабкину. По последней информации, врач прописал Бабкиной антидепрессанты, и успокоительное, пишет "СтарХит".На данный момент Надежда Георгиевна находится под пристальным присмотром специалистов. Знаменитости необходимо соблюдать строгий режим, чтобы выздороветь и приступить к работе. Поклонники ждут, когда снова смогут лицезреть кумира на сцене.