Меньше недели остается до 75-й годовщины Победы над фашизмом. Мы привыкли, что каждый год 9 мая на Красной площади проходит главный парад с участием всех родов войск и новейшей военной техники.
Меньше недели остается до 75-й годовщины Победы над фашизмом. Мы привыкли, что каждый год 9 мая на Красной площади проходит главный парад с участием всех родов войск и новейшей военной техники. По улицам Москвы и всех городов России проходит многомиллионный "Бессмертный полк". Еще пару месяцев назад было трудно себе представить, что эти священные традиции хоть что-то может изменить. Но вмешалась смертоносная эпидемия. И стало понятно, что рисковать здоровьем россиян и уж тем более ветеранов просто невозможно.
Ранее президент Путин уже объявил, что Парад Победы обязательно состоится, но позже, после эпидемии. А 9 мая День Победы мы обязательно отметим. И вот как это видится главе государства: "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдут авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами, и, конечно, поздравим наших ветеранов, даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек, дедушек, споем "День победы", "Катюшу", "Землянку", песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится, проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна".
А в российских регионах наши военные продолжают чествовать ветеранов. В городе Луга Ленинградской области военные провели персональный плац-парад для 95-летнего полковника в отставке Михаила Полячкова. Перед домом ветерана оркестр бригады исполнил мелодии военной поры и прошел торжественным маршем.
В Самаре специально для фронтовика Льва Артемьева военнослужащие Второй гвардейской общевойсковой армии прямо к его дому привезли легендарную "Катюшу". Правда, новейшей модификации. Во дворе развернули высокую сцену. Песню "День Победы" Лев Михайлович слушал стоя.
В Екатеринбурге для ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Иоффе провели персональный онлайн-авиапарад и концерт под окном. На большом подвижном экране показали парадную тренировку авиационного расчета современных истребителей Су-34. Пилоты прямо в небе в радиоэфире поздравили ветерана с наступающей 75-й годовщиной Победы и выполнили фигуры пилотажа.