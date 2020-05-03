Меньше недели остается до 75-й годовщины Победы над фашизмом. Мы привыкли, что каждый год 9 мая на Красной площади проходит главный парад с участием всех родов войск и новейшей военной техники.

Меньше недели остается до 75-й годовщины Победы над фашизмом. Мы привыкли, что каждый год 9 мая на Красной площади проходит главный парад с участием всех родов войск и новейшей военной техники. По улицам Москвы и всех городов России проходит многомиллионный "Бессмертный полк". Еще пару месяцев назад было трудно себе представить, что эти священные традиции хоть что-то может изменить. Но вмешалась смертоносная эпидемия. И стало понятно, что рисковать здоровьем россиян и уж тем более ветеранов просто невозможно.Ранее президент Путин уже объявил, что Парад Победы обязательно состоится, но позже, после эпидемии. А 9 мая День Победы мы обязательно отметим. И вот как это видится главе государства: "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдут авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами, и, конечно, поздравим наших ветеранов, даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек, дедушек, споем "День победы", "Катюшу", "Землянку", песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится, проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна".А в российских регионах наши военные продолжают чествовать ветеранов. В городе Луга Ленинградской области военные провели персональный плац-парад для 95-летнего полковника в отставке Михаила Полячкова. Перед домом ветерана оркестр бригады исполнил мелодии военной поры и прошел торжественным маршем.В Самаре специально для фронтовика Льва Артемьева военнослужащие Второй гвардейской общевойсковой армии прямо к его дому привезли легендарную "Катюшу". Правда, новейшей модификации. Во дворе развернули высокую сцену. Песню "День Победы" Лев Михайлович слушал стоя.В Екатеринбурге для ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Иоффе провели персональный онлайн-авиапарад и концерт под окном. На большом подвижном экране показали парадную тренировку авиационного расчета современных истребителей Су-34. Пилоты прямо в небе в радиоэфире поздравили ветерана с наступающей 75-й годовщиной Победы и выполнили фигуры пилотажа.