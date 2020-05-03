Борьба с коронавирусом в Европе начинает приносить плоды. В Италии, для которой пандемия стала настоящей трагедией, медики могут постепенно перенаправлять силы на научные исследования. Что же пытаются выяснить итальянские эксперты?

Борьба с коронавирусом в Европе начинает приносить плоды. В Италии, для которой пандемия стала настоящей трагедией, медики могут постепенно перенаправлять силы на научные исследования. Что же пытаются выяснить итальянские эксперты?Сейчас каждая из европейских стран на своем этапе борьбы с эпидемией. Временный госпиталь в Португалии. В одном из выставочных центров здесь, как и по всему миру, на помощь в борьбе с коронавирусом пришли волонтеры-врачи, студенты старших курсов медицинских вузов."Я всегда хотела помочь, когда будет нужно. Готова быть добровольцем, ведь у меня есть необходимые знания", — говорит студентка последнего курса Мединского факультета Жоана Брандао.Заболевших здесь, по сравнению с другими странами Европы, немного – 25 тысяч. Погибших почти в 20 раз меньше, чем в соседней Испании. Меры ограничения приняли вовремя и ввели усиленный режим работы медиков."Этот полевой госпиталь и все, что сейчас происходит в мире — такого еще не было. Это испытание для всех нас – врачей и медсестер", — говорит врач-волонтер Милена Лилчи.В Италии число погибших больше, чем все количество заболевших в Португалии. Хотя обстановка постепенно нормализуется, медики не расслабляются. Ресурсы теперь бросают на тестирование, причем не только для выявление новых больных. В одной маленькой итальянской деревне проходит научный эксперимент. Третий подряд тест для того, чтобы понять, как меняется вирус и как лучше с ним бороться."С помощью этого третьего теста мы получим почти идеальное определение естественной истории этой болезни. Во-вторых, образец крови поможет понять нам вирусологию и понять, кто и как приобрел антитела", — объясняет Стефано Мерильяно, президент Мединской школы Университета Падуа.Во Франции после полутора месяцев изоляции в некоторые дома престарелых разрешили прийти родственникам. Без проверки температуры и маски вход закрыт. Эти долгие дни расставания переждали с трудом, но большую часть постояльцев спасли. "Одиночество — это опасный побочный эффект коронавируса. Люди умирают, так и не увидев своих близких", — говорит Сесиль Ковес.В Испании никаких встреч со своими пожилыми родственниками не будет как минимум еще неделю. Людям старше 70 наконец разрешили выходить на улицу, но в строго определенное время, как и другим возрастным категориям, чтобы не пересеклись. Поняли требования не все.Именно поэтому всех, кто не соблюдает коронавирусные меры безопасности, сначала предупреждают, а потом штрафуют. Глава правительства Испании напомнил: режим чрезвычайного положения будет продлен. В больницах продолжают умирать чьи-то родственники, число погибших — больше 25 тысяч."Чрезвычайное положение сработало, и мы знаем, что оно все еще необходимо. Поэтому правительство страны соберется в среду с просьбой о новом продлении. Вирус никуда не делся, он все еще тут, и поэтому мы должны быть готовы реагировать и управлять этим переходом к новой реальности", — говорит Педро Санчес, премьер-министр Испании.Новая реальность — это ношение масок во всех видах транспорта с этого понедельника; за их отсутствие — штраф. А торговым объектам, которым разрешат открыться, предъявили строгие требования по дезинфекции. Впрочем, при попытке обмануть надзорные органы пострадают не только сами бизнесмены, но и окружающие.Испания — страна с самым большим числом выявленных случаев коронавируса в Европе. В крупных городах как минимум заболел один человек из ста. Фактически в каждом жилом доме по несколько больных. Это официально, но тестирование только продолжается, а значит цифры будут меняться. Главное, чтобы не случился новый резкий подъем, это зависит от поведения каждого жителя.