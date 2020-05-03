Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью автору Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал, как проведет День Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью автору Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, как проведет День Победы."Так или иначе будут какие-то рабочие моменты. А потом рюмку водки обязательно выпью. И "День Победы" спою, конечно", — рассказал Песков.Видео с отрывком интервью Павел Зарубин выложил в свой Instagram. Полный выпуск программы с другими интересными и важными деталями смотрите 3 мая, в воскресенье, в 22:00 на телеканале "Россия 1".