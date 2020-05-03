Футбольный клуб Химки, который еще осенью переживал не лучшие времена, потерял главного тренера Андрея Талалаева и из-за сокращение финансирования вынужден был расстаться с несколькими игроками, похоже, может поменять свою судьбу. Инсайдеры прочат химчанам новых вполне состоятельных инвесторов.

Футбольный клуб "Химки", который еще осенью переживал не самые лучшие времена, потерял главного тренера Андрея Талалаева и из-за сокращение финансирования вынужден был расстаться с несколькими игроками, похоже, может поменять свою судьбу. Инсайдеры прочат химчанам новых вполне состоятельных инвесторов.Клуб, который содержали городской округ Химки и Московская область, выделяя для команды по 150 млн рублей ежегодно, может стать частным, сообщает газета "Спорт-экспресс". Самым реальным для "Химок" называется вариант с возможной покупкой клуба бизнесменом Сергеем Ломакиным.О Ломакине известно, что он был основателем крупной сети продуктовых магазинов, одним из владельцев компании по продаже одежды и обуви, а сейчас – совладелец розничной торговой сети Fix Price. В футболе бизнесмен человек не новый: он – владелец ФК "Рига" и председатель совета директоров кипрского "Пафоса". "Химки" могут стать третьим футбольным проектом Ломакина.Ожидается, что в этом случае за областью и городом останутся стадион и академия, а клуб станет частным. Все изменилось в тот момент, когда пандемия коронавируса приостановила чемпионат ФНЛ и "Химки" пока зафиксировали за собой 2-е место, которое гарантирует попадание в элитную премьер-лигу. Пока, конечно, никто никуда не вышел, но вероятность этого есть.