Наталья Фриске поделилась в своем Инстаграме домашними фотографиями и видеозаписями. На кадрах отчетливо видно, как семья Фриске отмечает день рождения ее мамы в период самоизоляции.

Наталья Фриске поделилась в своем Инстаграме домашними фотографиями и видеозаписями. На кадрах отчетливо видно, как семья Фриске отмечает день рождения ее мамы в период самоизоляции.Тесные объятия, застолье на несколько десятков человек, живая музыка и нескончаемые танцы. Так проводит время на карантине семья Натальи Фриске.Близкие и родные Натальи Фриске собрались за городом, чтобы поздравить ее маму с днем рождения. Певица охотно делится кадрами с прошедшего праздника и рассказывает своим подписчикам, как весело их семья провела время.“Пожалуйста, будь здорова и живи долго. Я тебя очень сильно люблю”, – так Фриске поздравила виновницу торжества в своем блоге.Но несмотря на все пожелания, семье певицы следовало бы задуматься о здоровье всех гостей, присутствующих на празднике.15 Ноя 2018 в 6:31 PSTРодные Натальи решили не прислушиваться к рекомендациям врачей и эпидемиологов и не смогли отказаться от вечеринок в разгар пандемии. На одном из видео, опубликованным певицей, заметно, что мать Фриске отмечала свой день рождения в большой компании приглашенных гостей, а не в узком семейном кругу.Напомним, что глава семейства Владимир Копылов публично говорил о том, что переболел коронавирусом. Копылов планировал сдать тест на антитела и удостовериться в своем диагнозе, но результаты анализа он так и не сообщил. Такой поступок семьи Фриске страшно разозлил поклонников и вызвал шквал негативных комментариев. “Гробите сами себя”, – высказались подписчики Натальи.