В ходе нынешнего коронавирусного кризиса почти половина врачей в системе британской Национальной службы здравоохранения вынуждены были приобрести средства индивидуальной защиты за свой счет или использовать переданные в дар из-за отсутствия надлежащего обеспечения ими на рабочих местах. В опросе Британской медицинской ассоциации приняли участие 16343 врача.

В ходе нынешнего коронавирусного кризиса почти половина врачей в системе британской Национальной службы здравоохранения вынуждены были приобрести средства индивидуальной защиты за свой счет или использовать переданные в дар из-за отсутствия надлежащего обеспечения ими на рабочих местах. В опросе об этом, проведенном Британской медицинской ассоциацией (BMA) c 28 по 30 апреля, приняли участие 16343 врача.Больше всего ответов о необеспечении защитными средствами — 55 процентов — было получено среди врачей общей практики. Однако об этом же заявили и 38 процентов штатных больничных врачей.По словам председателя совета BMA Чаанда Нагпола, опрос показывает, что в целом ситуация с обеспечением врачей защитными средствами улучшилась, однако если почти половине опрошенных медиков пришлось заботиться об этом самим, правительство должно еще очень многое сделать, чтобы защитить врачей на передовой."Ситуация со средствами индивидуальной защиты — безобразие по отношению к врачам", — прокомментировал один из медиков. "Адекватное снабжение такими средствами индивидуальной защиты, как халаты и защитные экраны для лица, уменьшило бы уровень стресса в коллективе, так как почти все наши пациенты COVID-позитивны", — рассказал другой.По словам доктора Нагпола, 30 процентов врачей сообщили в своих ответах, что даже не стали бы поднимать вопрос о нехватке СИЗов или лекарств, так как не считают, что это как-то изменит ситуацию. Такое положение дел глава совета BMA назвал "ужасным".