США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео. В эфире телеканала ABC News политик напомнил, что и президент Трамп, и другие высокопоставленные члены американского правительства не раз говорили об искусственном происхождении вируса. Причем Китай как можно дольше скрывал ситуацию с коронавирусом.Ранее достоянием общественности стал 15-страничный доклад разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании). В документе утверждается, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.При этом власти Китая неоднократно опровергали эти обвинения и утверждали, что придерживались "открытой и ответственной позиции".Однако Помпео уверен – компартия Китая делала все, чтобы "мир не узнал о том, что происходило". Он привел мнение ученых о том, что вирус имеет искусственное происхождение, хотя согласился с тем, что существуют и другие точки зрения, доказывающие природное происхождение вируса. Однако от ответа на вопрос о намеренности утечки вируса из китайской лаборатории Помпео уклонился."Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы", – обтекаемо ответил госсекретарь.По его словам, и США, и ВОЗ планировали направить группу экспертов в Китай, но китайская "компартия продолжает блокировать доступ". Помпео обвинил Китай в проведении "классической коммунистической кампании по дезинформации" и со ссылкой на Дональда Трампа пообещал, что Америка намерена виновных к ответственности.Ранее Трамп заявлял, что потребует от Китая по 10 миллионов долларов компенсации за каждого погибшего от COVID-19 американца.