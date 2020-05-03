Предприятия и организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для государственных нужд, в рамках заключаемых в 2020 году договоров смогут получать в качестве аванса до 50 процентов от цены контракта. Это предусмотрено постановлением от 30 апреля, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предприятия и организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для государственных нужд, в рамках заключаемых в 2020 году договоров смогут получать в качестве аванса до 50 процентов от цены контракта. Это предусмотрено постановлением от 30 апреля, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правительства.Прежде размер авансов для исполнителей госконтрактов был ограничен 30 процентами. Решение повысить этот предел принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и призвано поддержать бизнес в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.Получатели средств федерального бюджета теперь вправе предусматривать в заключаемых ими госконтрактах авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (госконтракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год.Уточняется, что для таких договоров (госконтрактов) могут быть предусмотрены и иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, установленные федеральными законами, указами президента России или нормативными правовыми актами правительства РФ.