Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого на днях был диагностирован коронавирус, в целом нормальное. Премьер проходит лечение под наблюдением врачей и продолжает работать, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого на днях был диагностирован коронавирус, в целом нормальное. Премьер проходит лечение под наблюдением врачей и продолжает работать, рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".Вечером 30 апреля Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Путину о положительном результате своего теста на коронавирус COVID-19. По предложению премьера исполнять обязанности главы правительства на время его лечения назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.Мишустин отметил, что будет с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи по всем основным вопросам. Сообщалось, что еще несколько недель назад премьер максимально ограничил очные контакты — все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференций и телефонных звонков. Те, с кем Мишустин все же контактировал лично, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19.С этим диагнозом также госпитализирован глава Минстроя Владимир Якушев. Инфицированным новым коронавирусом оказался и один из заместителей Якушева — Дмитрий Волков.