30 апреля в режиме видеоконференции Владимир Путин провел встречу с участниками общероссийской волонтерской акции Мы вместе. Масштабный проект, направленный на поддержку пожилых людей, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

30 апреля в режиме видеоконференции Владимир Путин провел встречу с участниками общероссийской волонтерской акции "Мы вместе". Масштабный проект, направленный на поддержку пожилых людей, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Волонтеры по всей стране доставляют лекарства и продукты. Юристы и психологи проводят консультации по телефону. Добровольцы помогают ветеранам, заботятся о чистоте природы, поддерживают бездомных животных. Было видно, что Путин и сам подпитывается народной силой от простых людей. И, кстати, он стал первым мировым лидером, кто с волонтерами встретился.На прямой связи — те, кто во время эпидемии решили для себя, что оставаться в стороне невозможно. И это — лишь небольшая часть огромного волонтерского движения."Рад очень. У меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкиваются, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, безо всякого преувеличения. Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия", — подчеркнул Владимир Путин.Работы здесь всем хватает. Это штаб одного из волонтерских движений. Каждое утро — инструктаж. Раздают маски, объясняют правила. Напоминают о социальной дистанции и необходимости минимизировать прикосновения. Затем у каждого волонтера — свой маршрут и свое задание.Волонтеры доставляют продукты, лекарства. Кроме того, они трудятся плечом к плечу с врачами, в том числе помогают переоборудовать больничные палаты для борьбы с коронавирусом."Очень хочется, чтобы часть палат, которые мы помогли оборудовать, в итоге не понадобились", — обратился к президенту Михаил Малолетнев, член команды "Молодежка ОНФ" в Москве."Мы все этого хотим Миша, но благодаря усилиям, в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого — с лучшим результатом и нужными темпами", — сказал президент.На связи – 40-я больница в Коммунарке, где каждый день спасают заразившихся коронавирусом. Одна из самых современных клиник, которую Путин осмотрел лично в начале эпидемии. Волонтеры — неотступно рядом с медиками. Нагрузка — огромная."Мы с ребятами работаем много, спим мало, но мы стараемся равняться на врачей, ведь они сейчас — настоящие герои", — рассказала волонтер Анастасия Брайловская."То, что вы делаете сейчас, дорогого стоит. Я помню, когда был у вас в больнице, как первые практически люди, которые ко мне подошли, это были как раз волонтеры. Я даже тогда удивился. Они подошли и сказали: мы — волонтеры, мы здесь уже работаем", — вспомнил Путин.Врачи отмечают: волонтеры заслужили особой поддержки государства."Я хотел обратить внимание на новую программу по страхованию медицинского персонала, врачей, медработников, водителей. Если есть возможность рассмотреть расширение данной программы на наших дорогих волонтерах, которые плечом к плечу с нами работают, это будет великолепно", — предложил Егор Ларин, реаниматолог 40-й больницы."Я с вами согласен. Конечно, вы правы, они вместе с вами там на передовой фактически", — сказал Владимир Путин.Разный возраст. Разный профессиональный опыт. Но масштабная угроза сплотила всех. Мурманские добровольцы, к примеру, предлагают покупателям прямо в магазине приобрести продукты — крупы или макароны — и оставить их в специальных "корзинах добра". Потом все передадут нуждающимся."Людей добрых и порядочных очень много, но вот такая широкая, бескорыстная поддержка, она, мне кажется, характерна только для наших людей. Хочу сказать искреннее "спасибо" и низкий вам поклон", — заявил президент.Поддержку оказывает и бизнес, оперативно переориентируя производство. На одном из предприятий делают матрасы, но сейчас срочно наладили выпуск масок, костюмов для медиков и других средств защиты."После акции "Сидим дома", после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих, и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами", — сказал Владимир Путин.Волонтеры рассказывают, как готовятся ко Дню Победы. Неотъемлемой частью праздника уже давно стала акция "Бессмертный полк" — без него представить 9 Мая уже невозможно. Владимир Путин всегда участвует в праздничном шествии.И в этом году — подчеркивают волонтеры — несмотря на ограничения, праздник не должен быть испорчен."Мы поддерживаем инициативу 9 мая в 19 часов вечера выйти всем на балконы и спеть вместе всей страной "День Победы". Владимир Владимирович, вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка". Поддержите нас сейчас, пожалуйста", — обратилась к главе государства волонтер Людмила Князькова."Я с удовольствием это сделаю, нам нужно только выбрать форму своего участия, я подумаю над этим обязательно. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами", — заверил Путин.Разговор заходит о ситуации в домах престарелых, интернатах. В Европе такие учреждения стали настоящим очагом коронавируса. Российские медики и сотрудники благотворительных организаций даже стали забирать тяжелобольных к себе домой."У нас какой-то удивительный люд, который умеет собираться в сложной ситуации, потрясающие люди. Мне очень хочется, чтобы они тоже получали материальную поддержку, как и медики. Все-таки у них появился дополнительный рот", — сказала Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", член Центрального штаба ОНФ."У вас всегда, как обычно, предложения конкретные, продуманные заранее. Готовимся", — заверил Путин.Президент не просто лично знает многих из тех, кто собрался по ту сторону экрана. Он в курсе и самих проблем. Для добровольцев очень важны и его моральная поддержка, и конкретные решения. К дискуссии присоединяется Галина Новичкова, гендиректор Национального центра имени Дмитрия Рогачева. Этот современный комплекс был создан как раз по инициативе Путина. Речь заходит о донорстве в условиях пандемии. Кровь очень нужна."Если вас, дорогие доноры, останавливает страх заразиться коронавирусной инфекцией во время сдачи крови, то, пожалуйста, не бойтесь этого. Служба крови обеспечена всем необходимым, чтобы не допустить распространения этой жестокой инфекции", — заявила Новичкова."Галина, вам спасибо большое за вашу работу. Мы с вами хорошо знакомы, знаю, какой высокопрофессиональный коллектив у вас собрался в Центре Димы Рогачева. В преддверие 70-летия Победы в Великой Отечественной войне не могу не вспомнить факты, которые меня просто потрясли. Имею в виду массовую сдачу крови жителями блокадного Ленинграда, просто тоннами. Кровь во время блокады Ленинграда отправлялась ленинградцами на фронт", — напомнил Путин.Борьба с эпидемией сплотила тысячи людей. Кто-то помогает открыть таланты, преподает музыку, иностранные языки онлайн, экспериментирует с живописью. Отклики — даже из-за рубежа."Не только наши медики и военные специалисты оказывают помощь нашим итальянским друзьям, но и такие творческие люди, как наши волонтер. Положительный отклик из Италии меня очень радует", — признался глава государства.Конечно, самоизоляция для миллионов людей стала настоящим стрессом. Но куда тяжелее тем, у кого нет крыши над головой. В Челябинской области для таких людей развозят бесплатную еду."Складываются самые разные жизненные ситуации у конкретных людей. И то, что они оказались в таком положении, в котором они находятся, — в значительной степени вина самого государства. Мы продолжим грантовую поддержку благотворительных организаций", — подчеркнул президент.Волонтеры помогают в разных сферах. Многие занимаются защитой животных. Для зоозащитников очень важно, что тема экологии представлена и в поправках в Конституцию. Социальные поправки поддерживает абсолютное большинство россиян — это данные недавнего опроса ВЦИОМ. Прежде всего одобряют обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, признание детей важнейшим приоритетом госполитики, защиту природы, обязательную ежегодную индексацию пенсий и ответственность государства за защиту прав трудящихся."Я полностью разделяю соображение о необходимости помогать животным. Вообще экологию поддерживать всячески — это одна из важнейших задач человечества", — считает Владимир Путин.Тут же Путин озвучивает ряд поручений правительству по поддержке НКО.Меры поддержки будут сопоставимы с теми, которые уже приняты в отношении малого и среднего бизнеса. Это, например, полугодовая отсрочка с выплатой налогов и страховых взносов. Помогут с выплатой зарплат сотрудникам. Благотворителей поддержат благодаря президентским грантам — выделят дополнительно 3 миллиарда рублей."В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен, и прямо скажу: борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимной выручки. Мы доказали, что мы вместе, мы — единая, сплоченная страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали нам и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье будущее для нас превыше всего. Ваша самоотверженная работа — главное тому подтверждение", — заявил президент.Сотни тысяч добровольцев, сотрудников благотворительных организаций, а также бизнес, не оставшийся в стороне, уже скоро смогут почувствовать эффект от предложенных мер.