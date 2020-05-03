Трагедия в Узбекистане. Двое детей погибли и десятки человек пострадали в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

Трагедия в Узбекистане. Двое детей погибли и десятки человек пострадали в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.Кадры непосредственно с места прорыва дамбы. Снимают очевидцы. В первые мгновения даже не осознают масштаб надвигающейся катастрофы. Не выдержала шестая пикетная стена дамбы. Бурлящий поток продолжил сносить все на своем пути. Дороги и ограждения, сельхозполя и жилые дома — буквально в одночасье сразу несколько поселков оказались полностью под водой.Вода прорвала дамбу рано утром. Стихия застала жителей еще дома. Из зоны затопления оперативно эвакуировали почти 70 тысяч человек. Непосредственно на место прорыва прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев."Наша задача — оперативно разместить людей, для них мы создадим на время все необходимые условия. Мы должны собрать людей, распределить по домам, обеспечить их питанием и жильем", — заявил президент Узбекистана.Вместимость Сардобинского водохранилища — более 900 миллионов кубометров. Его строительство продолжалось 7 лет и завершилось только в 2017 году. Огромный резервуар забирает воду Сырдарьи для орошения сельхозугодий в степях Джизакской и Сырдарьинской областей. Предположительно причиной прорыва могло стать аномальное количество осадков, обрушившееся на регион в последние несколько дней.Последствия катастрофы ощутили и в соседнем Казахстане — в приграничном коллекторе вода прибывала со скоростью 180 кубометров в секунду. В Туркестанской области объявлен режим ЧС.К настоящему времени поток воды удалось усмирить, место прорыва укрепляется. Все силы брошены на оказание помощи десяткам тысяч жителей, потерявших свои дома. Осложняет задачу эпидемиологическая обстановка — нельзя допустить на месте ЧП новой вспышки COVID-19.