Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы. Причина — нарушение указаний о порядке совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы. Причина — нарушение указаний о порядке совершения богослужений в пасхальный период. Соответствующий указ патриарха размещен на сайте Московской городской епархии.Протоиерей Чувикин являлся настоятелем храмов подворья указанного монастыря. Он отстранен до выяснения всех обстоятельств совершенного им деяния.Ранее патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности за несоблюдение указаний в период распространения коронавирусной инфекции. Московская патриархия предписала столичному духовенству с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены.