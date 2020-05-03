После публикации видео с жестоким избиением арзамасца тремя подростками Следственный комитет по Новгородской области организовал доследственную проверку.

В одной из групп Арзамаса в социальной сети было опубликовано видео жестокого избиения взрослого мужчины тремя подростками.Юноши ногами и руками молотили мужчину, выкрикивая бессвязные ругательства и даже прыгали на голову своей жертве.Следственный комитет по Новгородской области после публикации кадров избиения организовал доследственную проверку, сообщив, что в расправе принимали участие несовершеннолетние.Местные жители пишут в социальной сети, что пострадавший в настоящее время находится в реанимации, однако подробностей о его состоянии не сообщают. Официального подтверждения этой информации не поступало.