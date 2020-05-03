Итальянские футбольные клубы Рома и Лацио получили разрешение на возобновление тренировочного процесса. Футболисты римских команд могут вернутся к тренировочному процессу шестого мая.

Итальянские футбольные клубы "Рома" и "Лацио" получили разрешение на возобновление тренировочного процесса. Футболисты римских команд могут вернутся к тренировочному процессу шестого мая."Руководство футбольного клуба "Рома" выражает свою благодарность властям региона Лацио за введенные послабления карантина для командных видов спорта, — говорится в обращении клуба в официальном Twitter-аккаунте. — На следующей наши футболисты смогут пройти медицинские осмотры для возобновления тренировок в индивидуальном режиме с соблюдением необходимой дистанции".Клубы из столицы Италии стали не первыми, кто объявил о возвращении к тренировочному процессу. Ранее на Апеннинском полуострове о завершении "карантинных каникул" заявили "Сассуоло", "Парма" и "Болонья".