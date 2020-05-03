Если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", — подчеркнула Попова.Сейчас важно "пересидеть" все праздничные дни и "ничего не нарушать". "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", — добавила глава Роспотребнадзора.