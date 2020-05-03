Россия предоставила убежище Анне Финсераасен и двум ее несовершеннолетним дочерям, передает канал Россия 24.

Россия предоставила убежище Анне Финсераасен и двум ее несовершеннолетним дочерям, передает канал "Россия 24".Женщина приехала в Россию еще в начале этого года, и только сегодня стало известно о ее официальном статусе. Финсераасен скрывается от своего бывшего мужа, гражданина Норвегии, которого подозревает в домогательствах к собственным детям. С супругом она в разводе и в Эстонии подавала на него в суд. Но суд вынес оправдательный приговор. А затем бывший муж и вовсе смог отсудить себе опеку над детьми. Женщине ничего не оставалось, кроме как сбежать. Помощь России для нее означает стабильность, появилась почва под ногами и силы действовать дальше.Анна собирается искать работу и параллельно подавать документы в Европейский суд по правам человека. Дети, по ее словам, рады, что остались с мамой.Ранее сообщалось о бегстве Финсераасен в российскую глубинку после суда, который не только оправдал норвежца, но и постановил передать ему детей, а также выплатить компенсацию как пострадавшему.