Последние несколько дней одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса стала Яна Рудковская и ее методы воспитания маленького Саши. К публичному порицанию присоединилась и Елена Миро.

Последние несколько дней одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса стала Яна Рудковская и ее методы воспитания маленького Саши. К публичному порицанию присоединилась и Елена Миро.Миро предположила, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко страдают расстройством психики. Елена раскритиковала образ жизни сына звездной пары и посоветовала родителям начинающего фигуриста обратиться за психологической помощью.Лена Миро поставила диагноз младшему сыну Рудковской и заявила, что он болен синдромом Аспергера. Из-за данного заболевания большинство детей сталкиваются с трудностями в процессе социализации и страдают от давления окружающих. Блогер Миро выложила целый пост, в котором написала, что долгое время подозревала о серьезных проблемах маленького Плющенко.Девушка признается, что до последнего не хотела в это верить. В окружении Лены есть друзья, у которых дети возраста сына Рудковской – и они ведут себя совсем по-другому.18 Мар 2019 в 4:41 PDT"Все странности маленького мальчика были давно видны", – уверяет своих читателей блогер.Во всех проблемах маленького Саши Миро обвинила Яну Рудковскую. По ее мнению, ребенок стал еще одним проявлением амбиций успешных родителей."Родила себе сына, чтобы доказать подружкам свою фертильность”, – нелестно высказалась Миро.Осудила Лена и жестокую систему воспитания Саши Плющенко. Блогер предположила, что Яна Рудковская никогда не реагирует на просьбы своего сына и решает все вопросы "железной" рукой. В то же время она назвала Евгения Плющенко слабым и неспособным противостоять властной жене.Напомним, что Андрей Аршавин так же высказался в адрес Рудковской. Футболист считает, маленький Саша не хочет делать всякие странности для домашних съемок."У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки", – заметил Аршавин.