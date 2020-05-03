Поддержка Берлином санкций против Москвы идет вразрез с готовностью России сотрудничать с Германией в духе доверия. Об этом заявил в интервью газете Der Tagesspiegel экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Поддержка Берлином санкций против Москвы идет вразрез с готовностью России сотрудничать с Германией в духе доверия. Об этом заявил в интервью газете Der Tagesspiegel экс-канцлер Германии Герхард Шредер.По его словам, нацисты вели жестокую кампанию истребления с целью заставить Россию исчезнуть с мировой политической сцены. Тот факт, что Россия, несмотря на такое ужасное прошлое, готова работать с новой Германией в духе доверия, мы не можем переоценить."То, что мы продолжаем поддерживать санкции против России, противоречит этому", — говорит бывший бундесканцлер.По его словам, санкции, во-первых, пробуждают у России исторические воспоминания, а во-вторых, не меняют российскую политику. При этом в период пандемии коронавируса COVID-19 Германию ждут трудные времена в экономике и ей необходимо сотрудничество, так что "бессмысленные санкции должны быть отменены"."Тот, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине", — говорит Шредер.