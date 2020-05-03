Марат Башаров раскрыл свой главный секрет в передаче Леры Кудрявцевой. Актер рассказал, что не видел своего отца с 18 лет.

Марат Башаров раскрыл свой главный секрет в передаче Леры Кудрявцевой. Актер рассказал, что не видел своего отца с 18 лет.В подростковом возрасте Марату Башарову открылась истина – растивший его отец был ему не родным. Он узнал об этом случайно, когда нашел свое свидетельство о рождении. Это стало настоящим потрясением, ведь мальчик учился в школе под другой фамилией. Лишь спустя несколько лет мама Башарова решилась рассказать ему правду о биологическом отце.Оказывается, когда женщина была молодой, она познакомилась с человеком по имени Алимжан. Спустя некоторое время она забеременела, а с возлюбленным, который не знал о скором появлении на свет наследника, прекратила общение. Лишь через пять лет женщина встретилась с с Алимжаном, и тот был крайне удивлен, когда увидел ребенка. Она запретила мужчине общаться с сыном.Марат встретился со своим родным отцом, когда ему было 18 лет. Тогда мама все же разрешила, чтобы в гости пришел Алимжан. "Конечно, сердце екнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел еще папа", – вспоминал Башаров. Между родными людьми не было обиды, однако общаться они так и не продолжили.Воссоединение случилось в эфире программы "Секрет на миллион". Марат признался Лере Кудрявцевой, что не видел отца 30 лет. 81-летний Алимжан Билялетдинов появился в студии передачи, для Башарова это стало неожиданностью. Отец и сын побеседовали вновь. Актер поинтересовался у родственника, почему его не было на похоронах мамы. Билялетдинов же ответил, что просто не смог связаться с Маратом, потому что тот не брал трубку.Башаров пообещал, что теперь будет созваниваться с отцом, правда не часто. Одного звонка в неделю будет вполне достаточно, считает актер.Напомним, неделю назад в эфире "Секрет на миллион" Марат рассказал, как поднимал руку на своих бывших жен. Актер больше не скрывает, что проявлял насилие к избранницам.27 Дек 2018 в 1:25 PST