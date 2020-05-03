Даже после того, как российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру, ее самая удачливая оппонентка американка Серена Уильямс не оставляет вниманием то, что делает бывшая соперница. Стоило Марии провести онлайн-встречу с фанатами, как Уильямс-младшая сделала то же самое.

Даже после того, как российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру, ее самая удачливая оппонентка американка Серена Уильямс не оставляет вниманием то, что делает бывшая соперница. Стоило Марии провести онлайн-встречу с фанатами, как Уильямс-младшая сделала то же самое.Интересна в этой связи реакция самих поклонников тенниса. Одна из фанаток Шараповой разместила в социальной сети Twitter пост, в котором охарактеризовала поступок Серены словами знаменитого английского писателя Оскара Уайлда: "Подражание – самая искренняя форма лести, которую посредственность платит гению".Мария Шарапова не могла пройти мимо этого твита и выложила ответ: "Я все поняла. И мне это нравится". Теперь многие ждут реакции Уильямс, которую в отношениях с другими теннисистками большей частью характеризуют агрессивные реакции.