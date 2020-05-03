В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу минское Динамо принимало на своем поле Слуцк. Команда Леонида Кучука уступила гостям со счетом 1:2, позволив сопернику выйти на первое место в турнире.

В рамках седьмого тура чемпионата Белоруссии по футболу минское "Динамо" принимало на своем поле "Слуцк". Команда Леонида Кучука уступила гостям со счетом 1:2, позволив сопернику выйти на первое место в турнире.У победителей авторами забитых мячей стали Драман Салу и Абдул Сирима. У минчан единственный гол оказался на счету Карло Бручича. Стоит отметить, что на 39-й минуте первого тайма футболист "Динамо" Иван Бахар не сумел реализовать пенальти."Слуцк" набрал 16 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Белоруссии. Минский клуб с девятью баллами идет десятым.