Сотрудники детских домов Белгородской области взяли 30 воспитанников в свои семьи на время пандемии. Говорят — для того, чтобы снизить риск распространения вируса среди воспитанников. При этом закрывать социальные учреждения не стали, а персонал перевели на круглосуточный режим работы.

Сотрудники детских домов Белгородской области взяли 30 воспитанников в свои семьи на время пандемии. Говорят — для того, чтобы снизить риск распространения вируса среди воспитанников. При этом закрывать социальные учреждения не стали, а персонал перевели на круглосуточный режим работы.Отгородившись от внешнего мира забором и сигнальными лентами, они каждый день дают дистанционные концерты для случайных прохожих. Белгородский центр развития и социализации ребенка "Южный" перешел на непрерывный режим работы.Разделить детей и поодиночке изолировать в домах интернатах в принципе невозможно. У них ведь все общее: столовая, спальни, игровые комнаты. Кроме того, воспитатели работают посменно. Бывают и дома, и в магазинах, и в общественном транспорте. А значит, могут занести вирус в детдом. Именно поэтому в регионе было принято решение перевести подобные соцучреждения на круглосуточный режим пребывания. Вахтовым методом по три человека вот уже две недели с детьми находятся воспитатели. Запас продуктов у них – как у полярников. С поварами держат социальную дистанцию.Директор белгородского центра развития и социализации ребенка "Южный" Юлия Чумакова рассказывает о новой форме взаимодействия кухонных работников и остального персонала: "Повар у себя на кухне готовит, и приносит нам – между домами дорожка. А мы забираем, потом выносим пустые кастрюли. А повар их потом дополнительно обрабатывает, как и другую посуду и мебель в столовой".Другой способ борьбы с коронавирусом нашли в центре развития в Прохоровке. В пустых коридорах непривычно тихо. Плюшевые мишки ждут своих хозяек. Воспитанниц детдома забрали к себе домой воспитатели. Пока в мире пандемия коронавируса, школьные занятия проходят в режиме онлайн. Но зато уроки жизни дети проходят в полноценных семьях.Воспитатель Прохоровского центра развития и социализации ребенка Ольга Некрасова считает, что детдомовские дети, попав в семью, становятся мягче:"Их, видимо, ничто не раздражает. Все-таки, когда много людей, они чувствуют себя не такими защищенными, наверное. Они чувствуют меня не как воспитателя, а как маму, наверное, лучше воспринимают".Но строгий распорядок дня никто не отменял. Встают рано, делают зарядку, садятся за уроки. Воспитатель несет за девочек ответственность. На всякий случай каждый день меряют температуру. Хотя за пределы двора они не выходят. Носят маски, и чужих к себе близко не подпускают. Вечером – свободное время. Обеды и ужины готовят вместе.Инициатива забрать детей к себе домой, пока не уйдет угроза коронавируса, пришла от самих воспитателей. Их никто не заставлял. Собственные сыновья давно выросли и разъехались по другим городам. В большом доме комнаты пустовали, а теперь во дворе с утра до вечера – гонки на самокатах.Воспитатель белгородского центра развития и социализации ребенка "Южный" Нонна Шмидтгейслер всем детям дает подробные характеристики: "Виктория у нас самая боевая, хотя самая маленькая. Сергей, он такой послушный, но любит все разбирать, перебирать, собирать. Диана – командирша. Она "строит" их всех".Принятые меры принесли результат. Ни в одном соцучреждении Белгородской области с несовершеннолетними воспитанниками не было зарегистрировано заражений коронавирусом. Но список подопечных в детдомах все равно может сократиться. Эпидемия здесь не при чем. Некоторые из воспитателей захотели оставить детей в своей семье навсегда.