Московский хоккейный клуб Спартак произвел обмен хоккеистами с омским Авангардом. Состав красно-белых пополнил Сергей Широков, в то время как в обратном направлении отправился Александр Хохлачев.

Московский хоккейный клуб "Спартак" произвел обмен хоккеистами с омским "Авангардом". Состав красно-белых пополнил Сергей Широков, в то время как в обратном направлении отправился Александр Хохлачев.О сделке сообщает официальный сайт омского клуба. Широков в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел за "ястребов" 39 матчей, в которых отметился 22 (10+12) очками. Также в активе 34-летнего нападающего две голевые передачи в пяти встречах Кубке Гагарина. Его контракт будет действовать до 30 апреля 2022 года.Хохлачев подписал с "Авангардом" до 30 апреля 2021 года. Его показатели в завершившемся сезоне КХЛ таковы: 56 матчей, 32 (14+18) очка в "регулярке" лиги, а в шести поединках плей-офф он набрал 5 (2+3) баллов. В 2017 году он стал обладателем Кубка Гагарина.