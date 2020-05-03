Фонд Советское поле славы из Нидерландов разыскивает родственников советского солдата, погибшего во время Второй Мировой войны.
Фонд "Советское поле славы" из Нидерландов разыскивает родственников советского солдата, погибшего во время Второй Мировой войны. Иван Челмодеев из Тамбовской области похоронен на мемориальном кладбище под Амерсфортом, выяснили специалисты фонда. О его судьбе родственники ничего не знали с сентября 1942 года, сообщается на сайте областной администрации.
Советское поле славы было открыто в ноябре 1948 года. После войны Амерсфорт местом сбора всех разрозненных захоронений воинов из Советского Союза. Сюда же попали останки еще 73 человек, бывших на принудительных работах или на немецкой службе (призывники в основном из Грузии и Армении). Мемориал находится на месте бывшего немецкого лагеря военнопленных, на котором похоронены 865 военнослужащих из Советского Союза. Во время пребывания в лагере Амерсфорт с пленными красноармейцами обращались как с животными, в первое полугодие скончались 25% пленных. После гибели первых пленных врач лагеря оставил у себя в рабочем кабинете два черепа в качестве экзотических экспонатов.
Сотрудники фонда не только ухаживают за мемориалом, но и занимаются поиском родственников погребенных там советских солдат. К маю 2020 года найдены более 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие погибли в плену и захоронены на этом кладбище.
Известно, что Иван Федорович Челмодеев родился 2 февраля 1908 года в Моршанске. Проживал с женой Варварой на улице Крупской, в доме № 114. На фронт был призван Тамбовским горвоенкоматом в 1941 году. В данный момент он числится пропавшим без вести.
Вдова солдата, попавшего в плен и скончавшемся в концлагере, не дожила до наших дней. Но есть надежда, что кто-то из родственников ждет известий о судьбе Ивана Челмодеева. Дополнительную информацию можно получить по телефону +31 6 14 39 38 59 (Skype, whatsapp, Telegram) или электронной почте: [email protected]
"Обратиться можно на русском языке", — говорится в сообщении.