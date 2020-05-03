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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2020-stala-izvestna-sudba-krasnoarmejca-ivana-chelmodeeva.html" target="_blank">Стала известна судьба красноармейца Ивана Челмодеева</a> - Фонд Советское поле славы из Нидерландов разыскивает родственников советского солдата, погибшего во время Второй Мировой войны.