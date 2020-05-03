Сотрудники полиции попытались остановить водителя, чья манера езды показалась им подозрительной. Мужчина решил скрыться от стражей порядка, однако не справился с управлением и врезался в столб, который и поставил точку в погоне за нарушителем.

Полицейская погоня, развернувшаяся на улицах Тулы в ночь на воскресенье, 3 мая, закончилась аварией. Момент ДТП попал в объектив регистратора, установленного в салоне патрульной машины.Как сообщают местные СМИ, инспекторы ДПС заметили автомобиль "Лада Калина", ведомый нетвердой рукой – у полицейских возникли сомнения в адекватности водителя и они попытались остановить подозрительное транспортное средство.Автомобилист увеличил скорость и попытался оторваться от погони, но в какой-то момент не справился с управлением и врезался в столб, поставивший точку в преследовании нарушителя.Как выяснилось, 24-летний мужчина, находившийся за рулем "Лады", был пьян. Теперь ему предстоит оплатить несколько штрафов на сумму более 30 тысяч рублей. Кроме того, лихачу грозит лишение прав на срок до двух лет.