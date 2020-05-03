Вратарь испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген подтвердил информацию о приостановке переговоров по новому контракту между ним и клубом. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые первыми взяли паузу в вопросе продления соглашения с 27-летним голкипером сборной Германии.

Вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген подтвердил информацию о приостановке переговоров по новому контракту между ним и клубом. Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" первыми взяли паузу в вопросе продления соглашения с 27-летним голкипером сборной Германии."Мы провели предварительные переговоры. Я сообщил, что сначала необходимо все обдумать. Сейчас существует много более важных вещей, чем продление контракта. Мы отложили этот вопрос. В настоящий момент никакие переговоры не ведутся", – цитирует тер Штегена Kicker.Напомним, что действующий договор немецкого вратаря с "Барселоной" рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что на тер Штегена претендуют мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус".