Главный тренер сборной Голландии по футболу Рональд Куман был госпитализирован в одну из клиник Амстердама. У 57-летнего Кумана возникли проблемы с сердцем.

Главный тренер сборной Голландии по футболу Рональд Куман был госпитализирован в одну из клиник Амстердама. У 57-летнего Кумана возникли проблемы с сердцем.Как сообщает РИА Новости, Куман перенес шунтирование сердца. Его состояние оценивается как стабильное. Сроки выписки Рональда Кумана и его возвращения к обязанностям пока неизвестны. Куман занимает этот пост два года. Под его руководством голландцы пробились в финальную часть чемпионата Европы.Рональд Куман в прошлом знаменитый защитник сборной Голландии, "Аякса", ПСВ и "Барселоны". В 1988 году он выиграл чемпионат Европы. В 1992 году гол КУмана принес "Барселоне" победу в финале Лиги чемпионов.