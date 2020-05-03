Футболисты и тренерский состав мюнхенской Баварии сдали тесты на коронавирус. Все пробы оказались отрицательными.

Футболисты и тренерский состав мюнхенской "Баварии" сдали тесты на коронавирус. Все пробы оказались отрицательными.В Германии планируют возобновить футбольный чемпионат 15 мая. Перед этим все игроки бундеслиги должны пройти тестирование на COVID-19. В противном случае команде придется пройти карантин в течении двух месяцев.Исследования не выявили инфицированных среди игроков "Баварии". Ранее коронавирус был обнаружен у трех футболистов "Кельна".