В связи с пандемией коронавируса УЕФА рекомендует временно проводить футбольные чемпионаты по схеме весна - осень. В России чемпионат проходил по этой схеме до 2011 года.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА рекомендует временно проводить футбольные чемпионаты по схеме "весна — осень". В России чемпионат проходил по этой схеме до 2011 года.Как сообщает "Спорт-Экспресс", УЕФА рассматривает разные варианты, которые позволили бы завершить сезон и обеспечить безопасность участников и зрителей. Рассматривается вариант, при котором чемпионаты могли возобновиться в августе и доиграны до конца года. Следующие первенства могли бы начаться в феврале-марте.Подобную рекомендацию получил и Российский футбольный союз.По система "весна — осень" проходят чемпионаты Белоруссии, Швеции, Финляндии и Норвегии. До 2011 года этой формулы придерживался и российский футбол.