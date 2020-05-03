Украинский журналист и телеведущий заявил, что туристы, приезжающие во Львов, должны или владеть украинским языком, или разворачиваться и ехать на вокзал. Провокационное заявление прозвучало в прямом эфире из уст ведущего политического ток-шоу Остапа Дроздова.

Украинский журналист и телеведущий заявил, что туристы, приезжающие во Львов, должны или владеть украинским языком, или разворачиваться и ехать на вокзал. Провокационное заявление прозвучало в прямом эфире из уст ведущего политического ток-шоу Остапа Дроздова. Он даже похвастал, что специально указывал неверную дорогу, если туристы и гости города задавали вопрос на русском языке."У меня такое правило", – заявил Дроздов.Резонансные и провокационные заявления Дроздов делал не раз. То говорит, что украинцы – это нация болванов, то назовет жителей Донбасса животными, а русскоязычное население Украины – страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".Ранее украинские соцсети возмущались появлением российского репчатого лука в гипермаркетах. Ритейлера наградили эпитетом "вредитель", а саму ситуацию сочли "кошмаром".