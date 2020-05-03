Решение целого набора вопросов – функции президента, и он всегда принимает участие во взаимодействии различных ведомств. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Решение целого набора вопросов – функции президента, и он всегда принимает участие во взаимодействии различных ведомств. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Это очень сложный механизм, целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства. Не устал ли Путин от этого? Собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как глава государства. Поэтому, конечно, это его непосредственно президентские функции", — отметил Песков.Взаимодействие между федеральным центром, различными ведомствами и межбюджетные отношения сложно организовать без участия главы государства, пояснил представитель Кремля.