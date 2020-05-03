Самолет военно-воздушных сил Боливии, перевозивший граждан Испании, потерпел крушение. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность – незадолго до катастрофы один из пилотов связался с диспетчером и сообщил о решении возвратиться на аэродром вылета из-за неполадок.

Шесть человек стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей в Боливии, где разбился самолет Beechcraft, принадлежавший национальным военно-воздушным силам.Как сообщает El Pais, на борту воздушного судна находились четыре гражданина Испании и два боливийских военнослужащих, пилотировавших самолет. Все они погибли в результате крушения.По предварительным данным, один из пилотов примерно через 15 минут после вылета связался с диспетчером и сообщил о решении вернуться на аэродром из-за технической неисправности.Известно, что испанцы задержались в Боливии из-за ограничений на передвижения, связанных с распространением коронавируса. Они направлялись из города Тринидад, чтобы добраться до города Санта-Крус-де-ла-Сьерра, откуда планировался вылет в Испанию.