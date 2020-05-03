В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области Украины, который пытался незаконно попасть на территорию республики. Украинец 1978 года рождения арестован по решению суда.

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области Украины, который пытался незаконно попасть на территорию республики. Украинец 1978 года рождения арестован по решению суда.По сообщению пресс-службы крымского пограничного управления ФСБ РФ, он шел с территории Украины пешком без документов, а украинский пункт пропуска "Каланчак" беспрепятственно обошел в темное время суток. После задержания украинец сообщил, что шел в Крым "в поисках лучших условий для жизни". До границы он добирался на попутках, преодолев за неделю около 800 километров.Дело против нарушителя возбуждено по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), передает "Интерфакс".