Военные, полиция и пограничники занимаются поиском неуправляемого дрона, который со вчерашнего летает над территорией Латвии. Власти обратились к гражданам с просьбой связаться с ними в том случае, если кто-то заметит воздушного беглеца.

Неуправляемый беспилотный летательный аппарат кружит над территорией Латвией – об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в национальном Агентстве гражданской авиации.По данным ведомства, дрон взлетел еще накануне, 2 мая. В ходе полета оператор потерял связь с беспилотником, отправившимся в самостоятельное путешествие. По некоторым сведениям, аппарат, вес которого составляет более 25 килограмм, может продержаться в воздухе еще несколько суток.По данным латвийских властей, беспилотник не имеет никакого отношения к силовикам и не несет вооружения. К его поискам присоединились военные, полиция и пограничники. Кроме того, Агентство гражданской авиации обратилось к жителям с просьбой связаться с их представителем в том случае, если кто-то заметит "беглеца".Также, в целях обеспечения безопасности, самолетам гражданской авиации, использующим правила полетов по приборам, временно запрещено снижаться на высоту ниже 5950 метров в воздушном пространстве Латвии.