Из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве по неосторожности выпали двое детей. Оба погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. Детям было 8 и 10 лет. Они выпали квартиры, расположенной на 11-м этаже.

Из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве по неосторожности выпали двое детей. Оба погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью.Детям было 8 и 10 лет. Они выпали из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, передает "Интерфакс".По предварительным данным, в квартире в это время были родственники, но за детьми они не уследили.Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавляет ТАСС.