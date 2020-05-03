В Москве резко ухудшилась погода – по юго-востоку столицы прошел грозовой фронт, усилился ветер, гремел гром, сообщает корреспондент Вестей. Грозовой фронт продвинулся к центру Москвы и уходит в сторону подмосковных Химок и Красногорска.

В Москве резко ухудшилась погода – по юго-востоку столицы прошел грозовой фронт, усилился ветер, гремел гром, сообщает корреспондент "Вестей". Грозовой фронт продвинулся к центру Москвы и уходит в сторону подмосковных Химок и Красногорска.Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности, хотя 3 мая стало самым теплым днем с начала нынешней весны в Москве – к 15 часам дня воскресенья температура воздуха на главной московской метеостанции в районе ВДНХ достигла 24,4 градуса. Рекорд 1970 года, когда в городе воздух прогрелся до 27,2 градуса, не был побит.