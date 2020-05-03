Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, это данные оперативного штаба. Всего в столице скончались 729 человек, у которых диагностировали COVID-19. В целом по России число заболевших увеличилось более чем на девять с половиной тысяч человек.

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, это данные оперативного штаба. Всего в столице скончались 729 человек, у которых диагностировали COVID-19. В целом по России число заболевших увеличилось более чем на девять с половиной тысяч человек.Это на полторы тысячи больше по сравнению с прошлым днем. Таким образом, общее число случаев заражения превысило 124 тысячи, всего скончалось 1222 человека. Половина инфицированных младше 45 лет.В список регионов, где больше тысячи пациентов с коронавирусом, вошли еще три области — Свердловская, Рязанская и Брянская.В Нижегородской области карантин пришлось ввести сразу в семи населенных пунктах, в том числе в городах Выкса и Павлово. Там резко выросло число инфицированных. Закрыт въезд и выезд с территории этих населенных пунктов.Исключения сделаны для сотрудников экстренных служб и компаний, поставляющих продукцию первой необходимости, сообщает телеканал "Россия 24".