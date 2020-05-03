В Москве скончался дьякон московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов. Он умер в больнице от пневмонии. В последнее время священнослужитель находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Москве скончался дьякон московского храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове Андрей Молчанов. Он умер в больнице от пневмонии. В последнее время священнослужитель находился на аппарате искусственной вентиляции легких.Молчанов был госпитализирован в конце апреля. В последние дни его состояние было тяжелым, он скончался 3 мая не приходя в сознание. Дьякону было 54 года.Сейчас храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове закрыт на карантин, богослужения не проводятся, пишет ТАСС.29 апреля скончался настоятель московского храма Рождества Богородицы в Крылатском 83-летний протоиерей Георгий Бреев. А 21 апреля в возрасте 48 лет ушел из жизни настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Кроме того, немало клириков столичных храмов заразились коронавирусом.