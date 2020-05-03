Врачи и медперсонал, которые будут заняты в медицинских центрах Минобороны, уже прибыли на места и готовы приступить к работе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Врачи и медперсонал, которые будут заняты в медицинских центрах Минобороны, уже прибыли на места и готовы приступить к работе. Об этом сообщили в военном ведомстве.Шесть клиник сдали в эксплуатацию 30 апреля. Дополнительные места для лечения коронавируса созданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.Параллельно со стройкой, которая длилась чуть больше месяца, шла закупка медицинского оборудования. Во всех 16 центрах, которые откроют до 15 мая, будут трудиться в общей сложности около двух с половиной тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".