В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом. Здание частично обрушилось. Погибших и пострадавших нет.

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом. Здание частично обрушилось. Погибших и пострадавших нет.Склад находится в деревне Большое Толбино. К тушению возгорания, площадь которого составила тысячу квадратных метров, привлекли около 90 специалистов и более 20 единиц техники. На месте происшествия работает мобильная лаборатория, проводящая забор проб воздуха, сообщает "Интерфакс".