В России нет дефицита масок и антисептиков, их можно купить и в Интернете, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

В России нет дефицита масок и антисептиков, их можно купить и в Интернете, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."В торговой сети на сегодняшнее утро — остатки 20 миллионов масок. То есть, не только в аптеку нужно ходить. В Интернет сегодня зайдешь, кликнешь – дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики", — заявил министр.