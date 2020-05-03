Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 10633 человека до 134686 человек, а Москва второй день подряд ставит антирекорд. В столице за сутки выявлено 5948 зараженных.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 10633 человека до 134686 человек, а Москва второй день подряд ставит антирекорд. В столице за сутки выявлено 5948 зараженных.Первая пятерка регионов страны с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса за сутки не изменилась в сравнении с данными от 2 мая: как и накануне, это Москва, Московская область — 822 зараженных, Санкт-Петербург — 295, Нижегородская область — 252, Мурманская область — 238 зараженных. Число регионов страны, в которых количество заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу, пополнилось Ленинградской областью, Татарстаном и Башкирией, и составляет теперь 16.Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург."Цифра растет, потому что расширяется тестирование", — пояснил он "Интерфаксу", добавив, что это не должно никого пугать.По его словам, за последние 10 дней в два раза увеличился объем тестирования — соответственно, больше выявляется и инфицированных. Тот факт, что часть москвичей разъехалась из столицы на майские праздники, Гинцбург назвал "безусловно положительным".