В Харькове журналиста Никиту Кныша сильно избили за то, что он сделал замечание компании молодых людей, нарушивших режим самоизоляции.

В Харькове журналиста Никиту Кныша сильно избили за то, что он сделал замечание компании молодых людей, нарушивших режим самоизоляции.Инцидент произошел на парковке, где обычно собирается золотая молодежь. Журналист вызвал полицию, но патруль разбираться не стал. После этого Кныша избили, отобрали телефон и ноутбук.Пришлось вызывать полицию повторно и ехать снимать побои. В Союзе журналистов Украины указали на недопустимость такого бездействия полиции, передает телеканал "Россия 24".